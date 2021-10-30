Fenerbahçe'nin ideal savunma 3'lüsü dönüyor

Fenerbahçe’de sezon başında 5’te 5 yapan takımın Tisserand, Kim ve Szalai’den oluşan ideal savunma hattı yeniden bir araya geliyor.

Süper Lig’de 11. haftada Konyaspor deplasmanında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın ideal savunma üçlüsü yeniden buluşuyor.

Sezon başında Pereira’nın bilhassa üzerinde durduğu 3’lü sistemde büyük önem taşıyan defansta Tisserand-Kim Min Jae-Szalai hattı hem uyum yakalamış hem de takımın en güçlü tarafı olmayı başarmıştı.

İDEAL 3'LÜ BULUŞUYOR

Sarı-lacivertliler, Tisserand-Kim-Szalai 3’lü defansıyla ligde 3’te 3 yapmış, UEFA Avrupa Ligi play-off’unda da Helsinki’yi elemişti. Geçtiğimiz hafta ligde ve Avrupa’da bir haftada çıktığı 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Fenerbahçe yeniden çıkış arıyor.

Bu akşamki Konyaspor deplasmanıyla beraber teknik direktör Vitor Pereira yeniden Tisserand, Kim ve Szalai’yi yan yana oynatmak istiyor. Sağ stoperde Tisserand, merkez stoperde Kim ve sol stoperde de Szalai’nin yerlerine geçmesi bekleniyor.

Daha önce Monaco’da 3’lü savunmada oynayan ve kariyerine sağ bekte başlayan Tisserand, Vitor Pereira’nın Çin’den tanıdığı Kim ile artık takımın en istikrarlı isimlerinden olan ve sol bekte de görev alabilen Szalai, 3’lü sistem için büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ KOZ OLACAKLAR

Sakatlık sonrası tamamen iyileşen Tisserand, cezası sona eren Kim ve yeniden form kazanmak isteyen Szalai, Konyaspor karşısında takımın yine en önemli kozu olmaya aday isimler...

Öte yandan, kalede de cezası biten Altay eldivenleri devralıyor. Böylece sezon başında 5’te 5 yapan takımın ideal kale ve defans hattı eskisi gibi yerine geçiyor.