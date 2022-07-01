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    Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

    Sarı-lacivertlilerin Avusturya kamp kadrosu açıklandı. Kadroda 10 oyuncu yer almadı.
    • 01.07.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 12:09
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    Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Avusturya kampı başlıyor. Sarı-lacivertli ekip, bugün Avusturya'nın Graz kentine gidecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonuna İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu dönemde 3 hazırlık maçı yaptı. Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile mücadele eden sarı-lacivertliler sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 4-0, üçüncü hazırlık maçında ise Katar temsilcisi AL Shamal'i 4-2 mağlup etti.

    Fenerbahçe nin kamp kadrosu açıklandı #1

    Bütün oyuncuları denedi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbul'da oynanan 3 hazırlık maçında da bütün oyunculara yer verdi. Avusturya kampında ise rotasyona az bir şekilde gitmesi beklenen Jesus'un, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev mücadelesinin kadrosunu şekillendirmeye başlayacak. Jesus'un, milli takımlardan dönen ve sakatlıkları sona eren futbolculara da Avusturya kampında daha fazla süre vermesi bekleniyor.

    Fenerbahçe nin kamp kadrosu açıklandı #2

    Kamp kadrosu açıklandı

    Sarı-lacivertli kafileye yeni transferler Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor dahil edilirken, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Max Meyer, Arda Kurtulan ve Marcel Tisserand kadroda yer almadı.

    Kadro dışı olan Mesut Özil de kampta yer almayacak.

    Fenerbahçe nin kamp kadrosu açıklandı #3


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