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Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu duyuruldu. Bruma, Joshua King ve Novak dışında 10 futbolcu kadroda yer almadı.
- 28.08.2022 - 15:13
Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Dimitrios Pelkas, Armindo Bruma, Joshua King, Mergim Berisha, Tiago Çukur ve Burak Kapacak açıklanan kadroda yer almadı.