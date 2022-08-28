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    Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu

    Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu duyuruldu. Bruma, Joshua King ve Novak dışında 10 futbolcu kadroda yer almadı.
    • 28.08.2022 - 15:13
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    Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu

    Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

    Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, İsmail Yüksek, Dimitrios Pelkas, Armindo Bruma, Joshua King, Mergim Berisha, Tiago Çukur ve Burak Kapacak açıklanan kadroda yer almadı.

    İşte kamp kadrosu:

    Fenerbahçe nin Konyaspor maçı kamp kadrosu #1


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