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    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

    Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe'de, Kayserispor maçında sahaya çıkacak 11 büyük oranda belirlendi. Sakatlığı bulunan Vedat Muriç'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 10:26
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    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

    12 Haziran Cuma günü sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

    Takımın başına 8 maçlık Tahir Karapınar'ı getiren sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, kadro dışı bırakılan Isla ve sakatlıkları bulunan Kruse ile Sadık bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

    VEDAT MURİÇ BELİRSİZ

    Diğer taraftan sağ arka adalesinde sertlik hisseden Vedat Muriç'in mücadelede oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

    Altay
    Ozan
    Serdar
    Falette
    Dirar
    Jailson
    Gustavo
    Mehmet Ekici (Ferdi)
    Rodriguez
    Deniz
    Mevlüt (Vedat)



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