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Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe'de, Kayserispor maçında sahaya çıkacak 11 büyük oranda belirlendi. Sakatlığı bulunan Vedat Muriç'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 10:26
12 Haziran Cuma günü sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.
Takımın başına 8 maçlık Tahir Karapınar'ı getiren sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, kadro dışı bırakılan Isla ve sakatlıkları bulunan Kruse ile Sadık bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
VEDAT MURİÇ BELİRSİZ
Diğer taraftan sağ arka adalesinde sertlik hisseden Vedat Muriç'in mücadelede oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Altay
Ozan
Serdar
Falette
Dirar
Jailson
Gustavo
Mehmet Ekici (Ferdi)
Rodriguez
Deniz
Mevlüt (Vedat)