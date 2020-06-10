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Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe'de, Kayserispor maçında sahaya çıkacak 11 büyük oranda belirlendi. Sakatlığı bulunan Vedat Muriç'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

12 Haziran Cuma günü sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

Takımın başına 8 maçlık Tahir Karapınar'ı getiren sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, kadro dışı bırakılan Isla ve sakatlıkları bulunan Kruse ile Sadık bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

VEDAT MURİÇ BELİRSİZ

Diğer taraftan sağ arka adalesinde sertlik hisseden Vedat Muriç'in mücadelede oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

Altay

Ozan

Serdar

Falette

Dirar

Jailson

Gustavo

Mehmet Ekici (Ferdi)

Rodriguez

Deniz

Mevlüt (Vedat)







