Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü: Diego Rossi Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında 3-1 kazandığı maçta 1 gol atan Diego Rossi, bu sezon oyuna sonradan girdiği mücadelelerde attığı gollerle dikkat çekiyor.

Süper Lig’de 32. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı bu mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diego Rossi ile 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu attı. Sivasspor'un tek golü 76. dakikada Jordy Caicedo'dan geldi.

Oyuna girdi ve golünü attı

Bu mücadelede sakatlanan Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Diego Rossi, 8 dakika sonra ağları havalandırarak oyunun seyrini değiştirdi. Diego Rossi, attığı bu golle geçen sezonki istatistiğini yakaladı.

Geçen sezonki performansını egale etti

Uruguaylı oyuncu, bu sezon 4 gol, 9 asist yaparak toplam skor katkısını 13'e çıkardı. Sarı-lacivertli isim, Fenerbahçe'deki ilk yılındaki 6 gol, 7 asistlik performansını yakaladı.

Süper Lig'deki son 3 golünü oyuna sonradan girerek atan Diego Rossi, takımının bu şekilde gol atan en etkili isim oldu.