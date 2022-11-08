Fenerbahçe'nin ofsayt taktiğini en iyi anlatan fotoğraf

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor ile karşılaşırken maçta yaşanan bir pozisyonda sarı-lacivertli savunmanın ofsayt tuzağı için pozisyon alması sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup ederken Jorge Jesus'un ekibinin 10 kişiyle rakibini mağlup etmesi yine olay oldu.

Ligin köklü takımlarından Sivasspor'a karşı da ofsayt taktiğini kullanan Fenerbahçe, bu kez Rıza Çalımbay'ın takımını diğer rakipleri kadar tuzağa düşüremese de bir pozisyonda savunma oyuncularının ip gibi dizilmesi sosyal medyada gündem oldu.

İp gibi dizilim

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Serdar Aziz'in çok tartışılan ve penaltı kararı çıkmayan pozisyonundan hemen önce Fenerbahçeli futbolcuların, rakiplerini ofsayta düşürmek için arka arkaya dizildiği görülüyor.

Bu anlar, kullanıcılar tarafından "Jesus'un disiplini" olarak paylaşıldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)