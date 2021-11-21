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Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a konuk olduğu derbide sarı - lacivertliler penaltı itirazında bulundu.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 19:50
- Güncelleme : 21.11.2021 - 20:00
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta tartışmalı bir an yaşandı.
PENALTI İTİRAZI
36. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Berisha, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmek isteyen Berisha, Berkan'ı geçemedi ve top kaybı yaptı.
Bu pozisyonda Fenerbahçeli futbolcular, Berkan Kutlu'nun topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlarda bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, pozisyon için devam kararı verdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)