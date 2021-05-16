Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 7 yıla yükseldi

Fenerbahçe, sezonun son maçında Kayserispor’u yendi ama ligi 3. bitirdi. En son 2013-14’te mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler, tarihinde ilk kez peş peşe 7 sezon şampiyonluk yaşayamadı.

Fenerbahçe için bir sezon daha hayal kırıklığı içinde noktalandı.

Ligin son haftasında Kayserispor’u 90+9’da attığı golle 2-1 yenen Sarı-Lacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın da kazanmasıyla birlikte 3. oldu.

EN ÇOK 6 SEZONDU

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, kendi adına olumsuz bir rekor kırmış oldu. Sarı-Lacivertliler’in daha önce en uzun şampiyonluk hasreti 1988-89’da gelen mutlu sonla başlamış, 1995-96’da, 6 sezonluk aranın ardından sona ermişti.

Kanarya, en son 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemişti. Fenerbahçe’nin ligin en büyüğü olma hasretinde 7. sezon da geride kaldı.

ALİ KOÇ’LA LİGİ İLK İKİ İÇİNDE BİTİREMEDİ

Bu rekorun 4 sezonu Aziz Yıldırım, 3 sezonu ise Ali Koç yönetimi altında geçti. Büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan Koç yönetimindeki Fenerbahçe, henüz ligi ilk 2 içinde bitirmeyi başaramadı.

Ali Koç döneminde ilk sezon 6., geçen sezon ise 7. olan Sarı-Lacivertliler bu kez de 3. olabildi.