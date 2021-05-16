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- Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 7 yıla yükseldi
Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 7 yıla yükseldi
- Haber Merkezi
- 16.05.2021 - 11:45
Fenerbahçe için bir sezon daha hayal kırıklığı içinde noktalandı.
Ligin son haftasında Kayserispor’u 90+9’da attığı golle 2-1 yenen Sarı-Lacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın da kazanmasıyla birlikte 3. oldu.
EN ÇOK 6 SEZONDU
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, kendi adına olumsuz bir rekor kırmış oldu. Sarı-Lacivertliler’in daha önce en uzun şampiyonluk hasreti 1988-89’da gelen mutlu sonla başlamış, 1995-96’da, 6 sezonluk aranın ardından sona ermişti.
Kanarya, en son 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemişti. Fenerbahçe’nin ligin en büyüğü olma hasretinde 7. sezon da geride kaldı.
ALİ KOÇ’LA LİGİ İLK İKİ İÇİNDE BİTİREMEDİ
Bu rekorun 4 sezonu Aziz Yıldırım, 3 sezonu ise Ali Koç yönetimi altında geçti. Büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan Koç yönetimindeki Fenerbahçe, henüz ligi ilk 2 içinde bitirmeyi başaramadı.
Ali Koç döneminde ilk sezon 6., geçen sezon ise 7. olan Sarı-Lacivertliler bu kez de 3. olabildi.