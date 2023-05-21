Fenerbahçe'nin sorunu defansif düşüş Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda geride kalmasının ana sebebi defansif düşüş olarak görünüyor. Sarı-lacivertlilerde 2022 Dünya Kupası öncesi ve sonrası arasındaki fark ve savunmadaki sıkıntı göze çarpıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın arkasında kaldı. Bu geriye düşüşte birçok sebep olsa da özellikle savunmadaki zafiyet dikkatlerden kaçmadı.

Savunmadaki hatalar, bireysel hatalar ve kolay gol yenmesi sarı-lacivertli takımın başına iş açtı. 2022 Dünya Kupası öncesiyle sonrası arasında defansif açıdan ciddi bir fark oluştu.

Dünya Kupası öncesi ligin ilk 14 haftasında lider olan ve 14 maçta 12 gol yiyen sarı-lacivertliler, maç başına 0.8 gol yeme ortalamasıyla önemli bir başarı yakaladı. Fenerbahçe, bu 14 haftada 10 golle en az gol yiyen Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen ikinci takımdı.

Ligin en az gol yiyen 6. takımı

Dünya Kupası'ndan sonra ise başta derbilerdeki farklı yenilgiler olmak üzere defansif zaaflar sorun yarattı. Gelinen noktada sarı-lacivertlilerin 33 maçta 39 gol yemesi gözlerden kaçmıyor. Şu anda Jorge Jesus'un ekibi ligde en az gol yiyen 6. takım durumuna geldi.

Maç başına 1.1 gol yeme ortalaması tutturan Fenerbahçe, artık ligin bitmesine az bir süre kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı.

Sarı-lacivertlilerde hem kalede hem de defans hattında sezon boyunca da birçok isim forma giydi. Stoperde Serdar Aziz, Gustavo, Peres, Szalai ve Samet Akaydın ile 5 farklı isim oynadı. Kalede de Altay Bayındır ilk 26 haftada oynarken, sakatlığı sonrası son 7 maçta İrfan Can Eğribayat kaleye geçti.

51 maçta 53 gol yediler

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şimdiye kadar 39 gol yedi. Altay Bayındır, 26 lig maçında 31 gol yerken, Altay'ın sakatlığı sonrası son 7 lig maçta kalede olan İrfan Can Eğribayat da kalesinde 8 gol gördü.

Sarı-lacivertliler tüm resmi maçlar hesaba katıldığında ise 51 resmi mücadelede 53 gol yedi.