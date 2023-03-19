Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin: Rossi'nin golü nasıl ofsayt anlamadık

Süper Lig'in 26 haftasında Ersun Yanal yönetimindeki Alanyaspor ile Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Mete Kalkavan yönetiminde Alanya'da karşılaştı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertli takımın golleri Valencia'nın penaltıları ve Emre Mor'dan geldi.

Alanyaspor'un tek sayısını ise Koulouris kaydetti.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 54’e yükseltirken, Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Samet Akaydin maç sonu şu ifadeleri kullandı:

Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. 1-0 geride başladık, moral olarak çöktük. Soyunma odasında kazanmamız gerektiğini konuştuk. Bırakmadık ve kazandık. 10 günde üçüncü maçı oynadık. Yorgunluk belirtileri vardı. Bazen kötü oynayarak da kazanacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz.



Rossi'nin golüne maçtan sonra baktık. Biz hala gol olduğunu düşünüyoruz. Anlamadık nasıl bir çizgi çizdiklerini, anlam veremedik. İnşallah yanılmışızdır.



Arada Beşiktaş maçını kazanmak için hazırlanacağız. Final havasında olacak. Taraftarın desteğiyle kazanırsak güzel şeyler olacak.