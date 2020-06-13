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Fenerbahçe'nin tam 15 topu direkten döndü
Kayserispor maçında iki topu direkten dönen Fenerbahçe, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 11:47
Koronavirüs arası sonrasında lige dönen Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik dikkatleri çekti.
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşan sarı - lacivertliler, direkleri geçemedi. Mücadelede 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, ligin topu en çok direkten dönen takımı oldu.
Sarı-lacivertlilerin, 27 hafta boyunca oynadığı karşılaşmalarda toplamda 15 topu direkten döndü.