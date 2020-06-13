Fenerbahçe'nin tam 15 topu direkten döndü

Kayserispor maçında iki topu direkten dönen Fenerbahçe, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

Koronavirüs arası sonrasında lige dönen Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik dikkatleri çekti.

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşan sarı - lacivertliler, direkleri geçemedi. Mücadelede 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, ligin topu en çok direkten dönen takımı oldu.

Sarı-lacivertlilerin, 27 hafta boyunca oynadığı karşılaşmalarda toplamda 15 topu direkten döndü.