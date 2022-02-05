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    Fenerbahçe'nin toplam borcu

    Fenerbahçe'nin toplam borcu

    Fenerbahçe'nin toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 13:37
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    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı bugün düzenlendi.

    Sarı-lacivertli kulübün toplam borç ve yükümlülüğü, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı.

    Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu. Mehmet Vodina, “Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL’dir” dedi.

    Fenerbahçe nin toplam borcu #1

    GEÇEN SENEKİ BORÇ 4 MİLYAR 719 MİLYON LİRA

    Geçtiğimiz yılın ocak ayında yapan divan kurulu toplantısında kulübün borcu 4 milyar 719 milyon lira olarak açıklanmıştı.

    Bazı transfer borçlarıyla kurun yükselmesinin de etkili olmasıyla borcun 1.2 milyar lira daha artması taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

    Fenerbahçe nin toplam borcu #2

    Fenerbahçe nin toplam borcu #3


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