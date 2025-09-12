Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 19:04
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda çalışmayla başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda oyuncuların, iki grup halinde pas uygulamaları üzerinde durduğu aktarıldı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

İdmanın, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Eshspor Haberleri