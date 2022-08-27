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    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Dinamo Kiev yeniden geliyor..

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa fikstürü....
    • 27.08.2022 - 17:28
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    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Dinamo Kiev yeniden geliyor..

    UEFA Avrupa Ligi'nde B gurubunda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.Sarı lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımmları ile eşleşti.

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde elenmesini sağlayan Dinamo Kiev şimdi gruplarda temsilcimizin rakibi oldu.Fenerbahçeliler bu maçı büyük bir heyecanla beklemeye başladı.

    Fenerbahçeli futbolseverler takımlarının bu sene Avrupa'da oynayacağı maçların tarihlerini ve saatlerini araştırmaya başladı.

    Fenerbahçe nin UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Dinamo Kiev yeniden geliyor.. #1

     

    Fenerbahçe'nin maç takvimi belli oldu

    Fenerbahçe kulübü maç takvimlerinin belli olduğunu açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B grubunda oynayacağı maçların tarih ve saatleri.

    Fenerbahçe-Dinamo Kiev (8 Eylül 19.45)

    Rennes-Fenerbahçe (15 Eylül 22.00)

    Fenerbahçe-AEK Larnaca (6 Ekim 22.00)

    AEK Larnaca-Fenerbahçe (13 Ekim 19.45)

    Fenerbahçe-Rennes (27 Ekim 19.45)

    Dinamo Kiev-Fenerbahçe (3 Kasım 23.00)


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