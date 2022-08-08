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    Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler

    Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler

    Fenerbahçe'de yeni sezonda Mesut Özil'den sonraki 10 numaranın yeni sahibi belli oldu. 17 yaşındaki genç yetenek Arda Güler, yeni sezonda 10 numarayı giyecek.
    • 08.08.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:22
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    Süper Lig'de bu akşam 21.45’te sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı.

    Kulüpten yapılan paylaşımda Süper Lig’de bu sezon Arda Güler’in 10 numaralı formayı terleteceği kaydedildi.

    Fenerbahçe nin yeni 10 numarası Arda Güler #1

    Avrupa maçlarında 25 numarayı giydi

    Avrupa maçlarında 25 numaralı formayı giyen genç oyuncunun, Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listeye göre 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

    Fenerbahçe nin yeni 10 numarası Arda Güler #2

    Yeni transferlerin numarası belli oldu

    Yeni transfer Joao Pedro'ya ise 20 numara verildi. Yeni sezonda sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılan Alioski 6, Luan Peres 28 ve Tiago Çukur 58 numarayı giyeceği kaydedildi.

    Fenerbahçe nin yeni 10 numarası Arda Güler #3


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