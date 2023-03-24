Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan teklif var! Beşiktaş maçını izleyecekler Fenerbahçe'nin sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin hücum hattında ikinci planda kalan Emre Mor'a Avrupa'dan ilgi var.

Son dönemde Jorge Jesus'un sonradan oyuna dahil ettiği yetenekli kanat, bireysel performansı ile dikkatleri çekti. Kariyerindeki inişli çıkışlı dönemleri ile oldukça dikkat çeken ve Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte adeta bir hamle oyuncusuna dönüşen Emre Mor için kritik dönemler başlıyor.

Akşam'ın haberine göre; Avrupa ekipleri, Beşiktaş maçında Emre'yi takip edecekler. Alanyaspor deplasmanında da oyuna sonradan dahil olan Emre Mor, mükemmel bir gole imza atmış ve 3 puanı takımı adına perçinlemişti.

Yetenekli kanat, Sevilla ve Rennes gibi zor müsabakalarda da anlık kesitler sunmuş ve Avrupa arenasında boy göstermişti.

Bologna'dan Emre Mor'a kanca

İlk olarak oyuncuyu kiralamayı düşünen İtalyan ekibi Bologna, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da ekletecek ve Emre'nin performansına göre nihai kararını verecek. Ayrıca oyuncuyu, Bologna dışında başka kulüplerin de takip ettiği öğrenildi.

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.