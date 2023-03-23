Fenerbahçe'nin Zenit'le 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında 17 yaşındaki Bora Aydınlık muhteşem bir gol attı Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım maçı düzenleyen Fenerbahçe, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye 17 yaşındaki Bora Aydınlık'ın golü damga vurdu.

Fenerbahçe, Süper Lig'e 26. haftanın ardından verilen milli arada Zenit'le Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım maçı yaptı.

2-2 berabere sona eren mücadelede goller 7. dakikada Mert Hakan Yandaş, 21. dakikada Malcom (P), 42. dakikada Claudinho ve 68. dakikada Bora Aydınlık'tan geldi.

Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, 34. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bora'dan muhteşem gol

Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki futbolcusu Bora Aydınlık'ın beraberliği sağlayan golü izleyenleri mest etti.

Genç futbolcu 68. dakikada ise ceza sahası dışından yaptığı çok sert bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)

Bora Aydınlık kimdir?

9 Mayıs 2005 doğumlu futbolcu Fenerbahçe alt yapısında yetişti.

Rezerv Lig iptal olmadan önce Fenerbahçe'nin burada çıktığı 4 maçın 3'ünde forma giymiş ve bu karşılaşmaların 2'sine ilk 11'de başlamıştı.

Sarı-lacivertlilerin U19 takımında ise toplam 20 maça çıkan Bora Aydınlık, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Genç futbolcu, Avrupa U19 Şampiyonası'nda milli takımımız ile 2 maça çıktı.