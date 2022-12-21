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    Fenerbahçe'ye Altay Bayındır ve Arda Güler'den sevindirici haber

    Fenerbahçe'nin yaptığı son idmanda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Arda Güler takımla birlikte çalışmaya başladı.
    • 21.12.2022 - 20:50
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    Fenerbahçe'ye Altay Bayındır ve Arda Güler'den sevindirici haber

    Fenerbahçe , deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

    Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

    Altay ve Arda takımla çalıştı

    Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren Altay Bayındır ile Arda Güler idmanın tamamında takımla çalıştı.

    Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Fenerbahçe ye Altay Bayındır ve Arda Güler den sevindirici haber #1

    Fenerbahçe ye Altay Bayındır ve Arda Güler den sevindirici haber #2


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