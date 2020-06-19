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    Fenerbahçe'ye gelen bedavaya gidiyor

    Fenerbahçe'ye gelen bedavaya gidiyor

    Sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, Fenerbahçe'den bedelsiz olarak ayrılan 14. futbolcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 12:19
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    Fenerbahçe'ye gelen bedavaya gidiyor

    Aziz Yıldırım'a karşı büyük bir üstünlük kurarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, geride kalan 2 sezonun sonunda beklentilerin çok uzağında kaldı.

    Geçen yıl küme düşme korkusu yaşayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise şampiyonluk yarışından erken koptu.

    Birçok futbolcunun çeşitli nedenlerden ötürü takımdan ayrıldığı Fenerbahçe'de, sözleşmesini fesheden son isim ise Max Kruse oldu.

    KONU SPOR MAHKEMESİNE TAŞINACAK

    Alman oyuncunun peşini bırakmak istemeyen yönetim, konuyu spor mahkemesine taşıyacak.

    Bedelsiz olarak ayrılan futbolcular şu şekilde:

    1-Aatif Chahechouhe
    2-İsmail Köybaşı
    3-Neustadter
    4-Yusuf Mert Tunç
    5-Martin Skrtel
    6-Diego Reyes
    7-Şener Özbayraklı
    8-Mehmet Topal
    9-Adil Rami
    10-Valbuena
    11-Soldado
    12-Kameni
    13-Isla
    14-Kruse


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