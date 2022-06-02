Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus'un ilk sözleri ne oldu?

Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus'un ilk sözleri ne oldu?

İsmail Kartal'ın ardından takımın başına getirilen Jorge Jesus, FB TV'ye konuştu. Deneyimli teknik adam, "Yaşa Fenerbahçe" sözleriyle taraftara mesaj verdi.

İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, deneyimli teknik direktör Jorge Jesus oturdu.

Fenerbahçe , Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmzalanan sözleşme sonrası Twitter hesabından bir video yayınlayan Fenerbahçe, taraftarını heyecanlandırdı.

Bu sene şampiyonluk hedefleyen ve buna göre bir takım kurmak isteyen Ali Koç, Jesus tercihini uzun süren görüşmeler sonunda yaptı.

Takımın başına geçmek için sabırsızlanan Jorge Jesus ise ilk sözlerini takımın kanalı FB TV'ye söyledi.

Röportajı dinleme şansı olmayanlar, "Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus'un ilk sözleri ne oldu?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus'un ilk sözleri ne oldu? İşte yanıtı..

Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus'un ilk sözleri ne oldu?

Portekizli çalıştırıcının FB TV'ye ilk açıklamaları şu şekilde:

"Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız.

Taraftarlardan binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Yaşa Fenerbahçe.

Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız."