Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi'den kötü haber Sevilla karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan Michy Batshuayi'nin, sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Oynanan ilk mücadele Sevilla’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, ikinci mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Böylelikle sarı-lacivertliler, turnuvaya veda etti.

3-4 hafta uzak kalacak

Bu mücadelede Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Michy Batshuayi'den gelmişti. Maçın ilk yarısında kas sakatlığı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Belçikalı golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Nasıl sakatlanmıştı ?

Mücadelenin 16. dakikasında Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, kendi ceza alanı içinde buluştuğu topu ileriye taşımak isterken bir anda kendisini yere bıraktı. Kasığından bir problem yaşayan Belçikalı yıldız oyuna devam edememişti.

Böylece sakatlık sürecini yeni atlatan futbolcu bir talihsizlik daha yaşadı. Fenerbahçe formasını 25 kez giyen 29 yaşındaki oyuncu 15 gol atma başarısı gösterdi.