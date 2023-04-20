Fenerbahçe'ye yenilen Başakşehir'de işler yolunda gitmiyor Emre Belözoğlu için Başakşehir'de işler yolunda gitmiyor. Sezona iyi başlayan ancak son haftalarda galibiyete hasret kalan turuncu lacivertliler Emre Belözoğlu önderliğinde son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu geçtiğimiz sezon İstanbul ekibini 4. yaparak takımı Konferans Ligi'ne götürmüş ve büyük bir başarıya imza atmıştı.

Bu sezona da aynı özveri ile başlayan Başakşehir'de son dönemde işler pek yolunda gitmiyor. Genç teknik adam takımının başında çıktığı son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Deplasman performansı da kötü olan turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu önderliğindeki en uzun deplasman galibiyeti hasretini yaşıyor. ( 2B- 3M)

Jesus bir ilki başardı

Son dönemlerde form düşüklüğü ile Avrupa kupaları yolunda gittikçe irtifa kaybeden Başakşehir, 6. sıraya kadar gerileyerek Avrupa şansını gittikçe zora sokmuş durumda. Son dönemlerdeki form düşüklüğü ise Başakşehir tarihindeki bir rekoru egale etti.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si dün akşam Başakşehir'i evinde 2-1 mağlup ederek, Süper Lig tarihinde Başakşehir deplasmanında kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Emre Belözoğlu bu sezon ne yaptı

Emre Belözoğlu önderliğinde sezona iyi bir giriş yapan Başakşehir, ligin boyu kısaldıkça kötü sonuçlar almaya başladı. Bu sezon Süper Lig'de oynanan 28 maça 13 galibiyet alan Başakşehir, 6 beraberlik ve 9 yenilgi ile 6.sırada bulunuyor.