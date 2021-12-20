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Fenerbahçe'yle anılan Kenan Koçak maçı locadan izledi

Fenerbahçe'yle anılan Kenan Koçak maçı locadan izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş maçının tribünden takip eden ve derbi öncesi ismi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak'la samimi bir diyalog yaşadı.