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    Fenerbahçe'yle anılan Kenan Koçak maçı locadan izledi

    Fenerbahçe'yle anılan Kenan Koçak maçı locadan izledi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş maçının tribünden takip eden ve derbi öncesi ismi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak'la samimi bir diyalog yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 10:51
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    Süper Lig'in 17. haftasında oynanan mücadelede Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

    Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 14. dakikada Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın 25. dakikadaki golüne engel olamayan Fenerbahçe, 30. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle soyunma odasına 2-1 galip girdi.

    Fenerbahçe, 59. dakikada eski oyuncusu Josef de Souza'nın golüne engel olmadı ve skora denge geldi: 2-2. Kalan bölümde gol bulmayı başaramayan Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

    Fenerbahçe böylece Trabzonspor'un 3 puan aldığı haftada 2 puan daha kaybetti ve zirveyle arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı.

    Fenerbahçe yle anılan Kenan Koçak maçı locadan izledi #1

    ALİ KOÇ İLE SAMİMİ ANLAR

    Mücadelenin bitimiyle istifa sesleri yükselirken karşılaşma öncesinde Ali Koç, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak'la yan yana geldi.

    Vitor Pereira'nın geleceği tartışma konusu olurken Fenerbahçe ile ismi anılan Kenan Koçak, Beşiktaş derbisini Kuntz'la birlikte tribünden takip etti.

    Müsabakanın öncesinde Stefan Kuntz'la kucaklaşan Ali Koç, Kenan Koçak'a da selam vermeyi ihmal etmedi.

    Başkan Ali Koç ile Kenan Koçak arasındaki samimi görüntüler objektiflere yansıdı.

    Fenerbahçe yle anılan Kenan Koçak maçı locadan izledi #2

    Fenerbahçe yle anılan Kenan Koçak maçı locadan izledi #3

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