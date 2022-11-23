Ferdi Kadıoğlu: Beni küfürlü tezahüratla tribüne çağırmayın

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir restoranda bir araya geldiği taraftarlardan tribüne davet edilirken yapılan küfürlü tezahüratın değiştirilmesini rica etti.

Fenerbahçe'de son iki sezonda büyük çıkış göstererek Jorge Jesus'un jokeri olan Ferdi Kadıoğlu'nun, taraftarlardan iki küçük bir ricası var.

Geçtiğimiz hafta yemek yediği bir restoranda yanına gelen taraftarlarla sohbet eden milli futbolcu, tribünlere çağrılırken yapılan küfürlü tezahüratın yerine küfürsüz bir tezahürat yapılmasından çok mutlu olacağını ifade etti.





"Kornerlerde rakibe yabancı madde atmayın"

Hürriyet'te yer alan habere göre; genç yıldız ayrıca "Türkiye'de nedense korner atılırken tüm statlarda rakip futbolcuya yabancı madde atılıyor. Buna bir son vermek gerekli bence. Bizim stadımızda taraftar bunun startını verse ve hiçbir yerde bu yaşanmasa ne iyi olur. Biz zaten iyi ve güçlü bir takımız ve son saniyeye kadar galibiyet için savaşan ekibiz. Bu gibi maçı geren şeyler sadece zaman kaybı ve rakibi hırslandırır." dedi.

Taraftar ne yapacak?

Bilindiği üzere Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli tribünlere çağrılırken, "Emre Belözoğlu, Sabri Sarıoğlu a... s... Ferdi Kadıoğlu." tezahüratıyla çağrılıyordu.

Ferdi'nin bu ricası sonrası taraftarın nasıl bir reaksiyon vereceği merak ediliyor.



