Ferdi Kadıoğlu, bonservis rekorunu kıracak Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na talip olan Napoli'nin, yüklü bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için transfer süreçleri netleşmeye başladı. İtalya Serie A lideri Napoli, önemli bir yatırım olarak gördüğü Ferdi için ciddi bir bonservis miktarını gözden çıkarmış durumda.

Daha önce de Kanarya'dan Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerini yapan Napoli, bu futbolcular ile şu anda lig şampiyonluğuna oynuyor ve yaz döneminde de büyük transfer bedelleri elde etmeyi umuyor.

Napoli yolcusu

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Napoli, yatırımlara devam etmeyi ve daha da iddialı bir takım haline gelmeyi hedefliyor.

Bu plan doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu'nu çok doğru bir hamle olarak gören İtalya lideri, önümüzdeki transfer döneminde Süper Lig bonservis rekorunu kıracak gibi duruyor!

23 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euroyken, transfer bedelinin ise 30 milyon eurolara yaklaşacağı konuşuluyor.

Sıkı takipte

Başarılı oyuncu Ferdi için ayrıca Borussia Dortmund, Sevilla ve Roma'nın da takipte olduğu söyleniyor. Özellikle Avrupa arenasındaki maçlarda gözlemlenen oyuncu, futbol adamlarından tam not almış durumda ve yabancı basında da sık haberleri yapılıyor.

Çok güçlendi

Bir sağ beke göre teknik kapasitesi çok üst düzey olan Ferdi, oyunu yönlendirmesi ile de pozisyonunun en özel isimlerinden biri olmuş durumda.

Fenerbahçe'ye geldiği ilk döneme göre fizik olarak mükemmel bir gelişim gösteren ve saha içinde müthiş bir dinamo haline gelen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 35 maça çıktı ve 1 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.