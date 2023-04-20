Ferdi Kadıoğlu: İki kupayı da kazanmak istiyoruz

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu düşüncelerini paylaştı.

Kadıoğlu şunları söyledi:

Ferdi ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftarların da bizi desteklemesini istiyoruz. Biz bu sayede rakiplerin üstesinde baskı kurabiliriz. Hep birlikte inanmalıyız. Bence futbol dünyanın en iyi sporu."