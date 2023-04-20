Ferdi Kadıoğlu: İki kupayı da kazanmak istiyoruz

ensonhaber.com
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu düşüncelerini paylaştı.
"Takımımla gurur duyuyorum"
Kadıoğlu şunları söyledi:
"Çılgıncaydı! Geçen hafta, bugün son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Çok duygusalım."
"İki kupayı da kazanmak istiyoruz"
Ferdi ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftarların da bizi desteklemesini istiyoruz. Biz bu sayede rakiplerin üstesinde baskı kurabiliriz. Hep birlikte inanmalıyız. Bence futbol dünyanın en iyi sporu."