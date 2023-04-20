Ferdi Kadıoğlu: İki kupayı da kazanmak istiyoruz
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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu düşüncelerini paylaştı.

"Takımımla gurur duyuyorum"

Kadıoğlu şunları söyledi:

"Çılgıncaydı! Geçen hafta, bugün son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Çok duygusalım."

"İki kupayı da kazanmak istiyoruz"

Ferdi ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftarların da bizi desteklemesini istiyoruz. Biz bu sayede rakiplerin üstesinde baskı kurabiliriz. Hep birlikte inanmalıyız. Bence futbol dünyanın en iyi sporu."

Ferdi Kadıoğlu: İki kupayı da kazanmak istiyoruz