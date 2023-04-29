Ferdi Kadıoğlu: Şampiyonluk için savaşmaya devam

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Süper Lig'de 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu şu açıklamalarda bulundu:
"Önemli olan 3 puandı"
"Öncelikle Enner Valencia hakkında konuşmak istiyorum. İyi olduğu için mutluyum. Zor bir maç oldu. Kırmızı kart sonrası zordu. Önemli olan 3 puandı; bu galibiyetle rakibimiz üstüne baskı kurmaktı. 2 gol attım ama ilk yarıda çok iyi oynamadım. Belirtmiş olduğum gibi, önemli olan 3 puandı."
"Şampiyonluk için!"
Milli futbolcu ayrıca, "Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz şampiyonluk için!" sözlerini kullandı.