Ferdi Kadıoğlu: Şampiyonluk için savaşmaya devam

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Süper Lig'de 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle Enner Valencia hakkında konuşmak istiyorum. İyi olduğu için mutluyum. Zor bir maç oldu. Kırmızı kart sonrası zordu. Önemli olan 3 puandı; bu galibiyetle rakibimiz üstüne baskı kurmaktı. 2 gol attım ama ilk yarıda çok iyi oynamadım. Belirtmiş olduğum gibi, önemli olan 3 puandı."