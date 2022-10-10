Ferdi Kadıoğlu, takım otobüsünde sakatlandı

Genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, takım otobüsünden inerken yere düştüğü için maç kadrosundan çıkarılmak zorunda kaldı.

Ferdi Kadıoğlu, dün son anda yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle Karagümrük karşısında takımı yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Portekizli teknik adamın düne kadar tüm lig maçlarında 11’de görev verdiği milli futbolcu, maç için stada geldiği anda büyük bir şanssızlık yaşadı.

Yere düştü sakatlandı

Hürriyet'in haberine göre; takımı taşıyan otobüs saat 18.20 sularında stadyuma giriş yaptı. Takım otobüsünden futbolcular ve teknik heyet inerken bir anda dengesini kaybeden Ferdi Kadıoğlu, basamaklardan düşerek yere yuvarlandı.

Takım arkadaşları koluna girip Ferdi’yi içeri götürürken genç futbolcu, son anda gelişen bu olay yüzünden kadrodan çıkarıldı. Ancak Ferdi’nin kadrodan çıkarılmasıyla ilgili olarak mide rahatsızlığı yaşamasının gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sakatlık durumu belirsiz

Önceki gün 23. yaşına giren ve Samandıra’da kutlama yapılan genç futbolcu, yeni yaşıyla ilk maçına çıkma şansını geçirdiği kaza nedeniyle kaçırdı.

Bu sezon 7’si Süper Lig’de 6’sı Avrupa’da olmak üzere 13 maçta sarı-lacivertli forma ile sahaya çıkan genç futbolcu, 1 asist yapmayı başardı. Ferdi’nin durumu ve takımdan uzak kalıp kalmayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.