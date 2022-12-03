Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek dikkat çekiyor

Jorge Jesus'un takıma katılmasının ardından performansları ciddi oranda artan Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek yine göz doldurdu.

Fenerbahçe'de bu sezon birçok genç oyuncu yüksek performans vermeye başlarken özellikle iki ismin istikrarlı performansı dikkat çekti.

Bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus'un adeta prensleri olan Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in Vallecano karşısında da olumlu işler yapması dikkatlerden kaçmadı.

Önce sol bekte oynayan daha sonra orta sahaya geçen Ferdi güzel bir de gol attı.





İsmail de Ferdi de gelişimine devam ediyor

İsmail Yüksek de orta sahadaki istekli futbolu ve hırsını bir asistle taçlandırdı. İsmail'in asist esnasında topu kapışı ve King'e pası çok beğenildi.

Vallecano maçından sonra Jesus'un da özel olarak tebrik ettiği iki genç futbolcu, sezonun devamında takımda önemli yer tutmaya devam edecek. Portekizli teknik adamla birlikte adından söz ettiren İsmail ile Jesus sonrası yükselişini artıran Ferdi, aynı zamanda A Milli Takım'da da oynuyor.



