Ferdi Kadıoğlu'ndan EURO 2024 açıklaması: Ligdeki rekabet bitti, turnuvaya konsantreyiz A Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. 24 yaşındaki oyuncu, "Ligdeki rekabet sona erdi. Hepimiz Avrupa Şampiyonası'na konsantre olmuş durumdayız" dedi.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Riva Tesisleri'nde düzelenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Avrupa Şampiyonası'na konsantre olduk"

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Almanya'da ve çevre ülkelerde çok sayıda vatandaşımız var. Onlarla birlikte mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.



Ligdeki rekabet sona erdi. Hepimiz Avrupa Şampiyonası'na konsantre olmuş durumdayız.

"Sol kanadı tercih ederim"

Son iki hazırlık maçı bizler için ders oldu. En azından turnuvada böyle bir şeyle karşılaşmamak adına ders aldık. En iyi pozisyonum neresi diye sorarsanız solu tercih ederim.

51 maça çıktı!

Hollanda doğumlu milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile 51 maça çıkarken 3 gol 5 asistlik katkı sağladı. Sol bek ve sağ bek mevkisinde başarıyla oynayan 24 yaşındaki isim ayrıca orta saha sağ kanat ve sol kanat gibi pozisyonlarda da tercih edilebiliyor.