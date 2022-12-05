Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması

Fenerbahçe'de gösterdiği iyi performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de lider durumda olan UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başaran Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği belli oluyor.

Sarı-lacivertli takımın genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun transferiyle ilgili La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

"Napoli ve Milan bizimle temas kurdu"

Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi için Napoli ve Milan bizimle temas kurdu. Böylesine büyük kulüplerin Ferdi ile ilgilenmesi gerçekten gurur verici." ifadelerini kullandı.

"Ferdi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyor"

"Önceliğimiz hala Fenerbahçe." diyen Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Fenerbahçe bize transfer için yeşil ışık yakarsa transfer piyasasındaki teklifleri değerlendirmeye alırız." açıklamasını yaptı.

Ocak ayında pazarlık başlayacak

Gazzetta'daki haberin detayında, Milan'ın, Fenerbahçe'nin kapısını ocak ayında çalacağı çünkü yaz aylarında Ferdi'nin değerinin daha da artabileceği ve Napoli'nin transferde daha güçlü hale gelebileceği belirtildi.

Milan 12 milyon euro ile pazarlığa başladı

Haberde, Ferdi için Milan'ın 12 milyon euro'luk bir teklif ile pazarlıklara başlayacağı ancak Fenerbahçe'nin daha büyük bir talebinin olacağı da vurgulandı.

1.4 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

Fenerbahçe'nin 2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, özellikle Vitor Pereira ile birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Fenerbahçe'ye ofansif orta saha oyuncusu olarak transfer olan Ferdi, bir anda sağ ve sol bek olarak kendini kanıtladı.

Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşme uzatmıştı

Fenerbahçe'nin 2026'ya kadar sözleşme uzattığı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 20 maça çıktı ve 1 asist yaptı.