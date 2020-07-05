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    Ferdi: Neler yapabileceğimi gösterdim

    Göztepe maçında attığı gollerle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Ferdi Kadıoğlu, çok mutlu olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 09:02
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    Ferdi: Neler yapabileceğimi gösterdim #1

    Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

    Attığı iki golle maçın adamı olan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Genç futbolcu, "İki gol attığım için çok mutluyum ama bunu takımın yardımıyla yaptım. Savaştık, kazandık. Taraftarın benim oynamama istemesinden dolayı mutluyum, onlara neler yapabileceğimi gösterdim." dedi.

    Ferdi: Neler yapabileceğimi gösterdim #2

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