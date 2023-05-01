Fernando Muslera eleştirilerin odağında Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağup olduğu maçın ardından Fernando Muslera için Okan Buruk ve taraftarlardan eleştiri dolu ifadeler kullanıldı.

Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 7. maçta 6. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren spor yazarları Beşiktaş'ın haklı bir galibiyet aldığı görüşünde birleşirken, Galatasaray cephesinde Okan Buruk ve kaleci Muslera eleştirilen isimlerin başında geldi. Özellikle kaleci Muslera'nın, Galatasaray'daki kredisinin tükendiği ve yolların ayrılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca maçın hakemi Ali Şansalan da otoritelerden geçer not aldı. Okan Buruk da eleştirdi Maç sonu konuşan Okan Buruk da dolaylı yoldan hatalı goller yiyen Uruguaylı file bekçisini eleştirdi. "Beşiktaş'ın 4 tane aksiyonu vardı. 3'ü gol oldu. Hiçbiri planlanmış aksiyon değildi." Ayrıca taraftarlar da son 2 maçta 6 gol yiyen Muslera'nın performansının şampiyonluk yarışında sıkıntı yarattığını söyleyerek yıldız kaleciye eleştirilerde bulundu. Gözden Kaçmasın Rıdvan Dilmen: Muslera dolandırıldıktan sonra konsantrasyon problemi yaşıyor Haberin Detayları