Fernando Muslera, Galatasaray'a geri döndü

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'la mücadele eden Fernando Muslera, Galatasaray'ın Antalya kampına katıldı.

Katar'ın ev sahipliğinde devam 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada Galatasaray, çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'yla mücadele eden ve bu sebeple kamp kadrosunda yer almayan Fernando Muslera ise takıma katıldı.

"Fernando Muslera takımımızın Antalya kampına katıldı"

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "2022 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile mücadele eden kaptanımız Fernando Muslera takımımızın Antalya kampına katıldı ve ilk idmanına çıktı!" ifadeleri yer aldı.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi

Öte yandan Galatasaray'dan yapılan bir diğer açıklamada kampın 5. gününde yapılan antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

3 isim takıma döndü

Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman'ın takımla çalışmalara başladığı, Mathias Ross'la birlikte Sergio Oliveira ve Yunus Akgün'ün takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Galatasaray, Lazio ile karşılaşacak

Galatasaray, yarın 18.00'de hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşılaşacak.