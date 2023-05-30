Fernando Muslera, Galatasaray'da 15. kupasını kazandı Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla birlikte toplamda 15. kupasını alarak tarihi yazdı.

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Kazanılan bu şampiyonlukla birlikte Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera rekorunu geliştirdi. Türkiye kariyerinde 14 kupa kazanan Uruguaylı file bekçisi, 2022-2023 sezonu şampiyonluğu ile birlikte sarı-kırmızılı formayla 15. zaferini elde etti.

Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına girmeyi başaran Fernando Muslera, İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında Lorik Cana ve 6,75 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Rekorların adamı

36 yaşındaki eldiven, 12 yıllık Galatasaray kariyerinde 6 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Süper Kupası ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı. Muslera bu başarılarla adını tarihe yazdırdı. Uruguaylı takımının tarihinde en çok kupa kazanan yabancı oyuncu oldu.

Takımının bu sezon kazandığı şampiyonlukta yine başrolde olan tecrübeli kaleci, Süper Lig’de Galatasaray’ın kalesini 32 maçta korudu. Muslera bu maçlarda kalesinde 25 gol görerek, sarı-kırmızılı takımın ligde en az gol yiyen takım olmasında önemli pay sahibi oldu.