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    Fernando Muslera: Galatasaray'ın ligde en iyi maçıydı

    Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 7-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından konuştu.
    • 12.11.2022 - 23:12
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    Fernando Muslera: Galatasaray'ın ligde en iyi maçıydı

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.

    "Galatasaray'ın ligde en iyi maçıydı"

    Uruguaylı eldiven, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ın ligde en iyi maçıydı. Her şeyi iyi ve doğru yaptık. Zamanla gelişiyoruz.

    Kalite çok iyi. Çalışmayı seven ve Galatasaray için her şeyini veren oyuncular var. Doğru insanlarla çalışınca, her şey iyiye gidiyor tabii ki."

    Fernando Muslera: Galatasaray ın ligde en iyi maçıydı #1


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