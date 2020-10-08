Fernando Muslera kasım ayında dönebilir

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı devam eden Muslera, çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün TFF'ye bildirilen listede ismi olan Uruguaylı kalecinin, kasım ayında dönme ihtimali olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da geri dönüş tarihi merakla beklenen Fernando Muslera için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sakatlandığı ilk günden bu yana dinlenmek yerine çalışmayı tercih eden Uruguaylı kalecinin lisansının çıkarılmasındaki asıl sebep de belli oldu.

Alçıyı çıkaran Muslera çalışmalara devam ediyor - İZLE



İyileşme süreci beklenenden çok daha iyi giden Muslera'nın, kasımda dönüş ihtimalinin doğduğu kaydedildi. Tecrübeli file bekçisi, planlanan gibi kasım ayında geri dönebilirse Sivasspor maçında sahada olması bekleniyor.

AĞIR İDMANLARA BAŞLADI

Rizespor maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından ameliyat olan Fernando Muslera, operasyon sonrası hemen idmanlara başlamıştı.

Muslera çalışmalarını sürdürüyor - İZLE

TFF'YE BİLDİRİLEN YABANCILAR

Aslan'ın ilk devre kullanabileceği yabancı oyuncuları: Fernando Muslera, Omar Elabdelloui, Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Diagne, Falcao.