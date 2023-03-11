Fernando Muslera: Kazandık ve rekoru kırdık, mutluyuz Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Kasımpaşa galibiyetinin ardından görüşlerini paylaştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da sakatlığını atlatarak sahalara geri dönen Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Baş sağlığı dilemek istiyorum"

Yaşanan deprem faciası hakkında konuşan Fernando Muslera şunları dedi:

"Depremde arkadaşlarımızı, ailelerimizi kaybettik. Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum."

"Kazandık ve rekoru kırdık, mutluyuz"

Kırılan rekor hakkında konuşan Muslera şu ifadelerde bulundu:

"Sakatlığım şanssızlıktı. Arada doktorlarımız iyi iş çıkardı, ben de bu maçta oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. 14'te 14 güzel bir şey ama Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor. Kazandık ve rekoru kırdık, mutluyuz."

"Çok mutlu anlar yaşıyoruz"

Muslera, ayrıca şu açıklamayı yaptı: