Fernando Muslera performansını düzeltmek için ekstra çalışıyor Son haftaların eleştirilen ismi Fernando Muslera, takıma verilen izne rağmen İstanbul’da kaldı. Uruguaylı kalecinin 2 günü, motivasyon kampı yaparak geçirdiği belirtildi.

Galatasaray’da son dönemde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fernando Muslera’dan dikkat çeken bir karar çıktı. Beşiktaş derbisi sonrası takıma 2 gün izin verilirken Muslera, İstanbul’da kaldı.

Sarı-kırmızılılarda futbolcular tatil için İstanbul’u terk ederken, bazı isimler de yurt dışına gitti. TRT Spor’un haberine göre Fernando Muslera, İstanbul’da kalarak motivasyon kampı yaptı.

Özellikle Fatih Karagümrük ve Beşiktaş derbisindeki görüntüsüyle konuşulan Fernando Muslera’nın tekrar form tutmak adına böyle bir karar aldığı belirtildi.

Bu sezon 30 maçta 25 gol yedi

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda toplam 30 maça çıkan Fernando Muslera, 25 gole engel olamadı. Uruguaylı file bekçisi 13 maçta ise kalesini gole kapattı.

36 yaşındaki eldivenin Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.