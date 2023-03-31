Fernando Muslera: Şampiyonluğa odaklandık Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, şampiyonluk hakkında, "Teknik ekip, oyuncular, hepimiz şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız" dedi.

Galatasaray’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, dün akşam gerçekleştirdiği idmanın ardından iftar organizasyonunda bir araya geldi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik heyet ve oyuncuların yer aldığı iftar yemeğinde kaptan Fernando Muslera, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız"

Şampiyonluk hakkında konuşan Fernando Muslera, şunları söyledi:

"Teknik ekip, oyuncular, hepimiz şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız. Bu konuda Erden Bey'e ve başkana teşekkür ediyoruz. Taraftarımızla birlikte fedakarlık yaparak hep beraber şampiyonluk yolunda devam etmeye çalışıyoruz."

"Adana Demirspor maçı çok zor bir maç olacak"

Muslera, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacakları Adana Demirspor maçı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Adana Demirspor maçı çok zor bir maç olacak. Milli takım maçları sonrası oynanan müsabakalar zor oluyor. Çok milli oyuncumuz var. Bizim için ayrı bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz."

"Bazen kaybetmek de önemli"

Fernando Muslera, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bazen kaybetmek de önemli. Gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyorlar. Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor. Çok iyi bir takımımız var. Cumartesinden itibaren tüm maçları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var."

"Okan Hoca çok iyi iş çıkardı"

Uruguaylı kaleci son olarak Okan Buruk hakkında şunları dedi: