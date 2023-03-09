Fernando Muslera takımla çalıştı

Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Muslera takımla çalıştı
Sakatlığını atlatan Fernando Muslera, takımla birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam etti.
Üçerli grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.