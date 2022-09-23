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    Fethi Pekin: TFF, yargıyı geciktirmeye çalışıyor

    Sarı-lacivertliler, “Mahkeme, TFF’nin 2. kez yaptığı reddi hakim talebini, ‘yargılamayı geciktirme amacı taşıdığı’ gerekçesiyle geri çevirdi" dedi.
    • 23.09.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 10:57
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    Fethi Pekin: TFF, yargıyı geciktirmeye çalışıyor

    Fenerbahçe, 3 Temmuz Kumpası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) karşı açtığı tazminat davası ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

    Davayı uzatmaya çalışıyorlar

    F.Bahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Fethi Pekin, FB TV’de yaptığı değerlendirmede, TFF’nin vekillerinin sürekli olarak davayı uzatmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu öne sürerek şunları söyledi: “Dünkü duruşmada yine karşı taraf vekilleri bir önceki duruşmadan bir gece önce olduğu gibi dosyaya gece iki tane mütalaa koymak ve sabah da duruşmadan yaklaşık 1 saat önce iki kez reddi hakim talebinde bulunmak suretiyle süreci uzatmak, sürüncemede bırakmak üzere taleplerde bulunmuşlardır. Bunlar hakim tarafından reddedilmiştir.

    Fethi Pekin: TFF, yargıyı geciktirmeye çalışıyor #1

    Bir sonraki duruşma 6 Aralık'ta

    Burada önemli bir kısım daha var; ön inceleme duruşmasında TFF’nin, söz konusu davanın genel mahkemelerde açılamayacağı, uyuşmazlığın ancak tahkim nezdinde çözülebileceği yönünde itirazı vardı. Bu da reddedildi. Kulübümüze karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar takipçisi olacağız. Son dakika ortaya konulan mütalaalar, reddi hakim talepleri... Bunlar davayı sürüncemede bırakmak için birtakım eylemlerdir. Tamamı reddedilmiştir.”

    Davanın bir sonraki duruşması 6 Aralık’ta görülecek.

    Fethi Pekin: TFF, yargıyı geciktirmeye çalışıyor #2


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