FIFA, Beşiktaş'ı haksız buldu: Alex Teixeira'ya 407 bin euro ödenecek FIFA, Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ya 45 gün içerisinde 407 bin euro ödemesine aksi takdirde transfer yasağı getirilebileceğine karar verdi.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Alex Teixeira'nın açtığı davada Beşiktaş'ı haksız buldu ve 407 bin euro ödeme yapmasına karar verdi.

4 Temmuz 2022'de Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, tazminat konusunda da anlaşmaya vardı. Buna göre Beşiktaş, Teixeira'ya 15 Temmuz'a kadar 280 bin euro, ardından 4 ay boyunca 92.500 euro ödeme yapacaktı. Beşiktaş ilk ödemeyi yaparken, kalan 4 aylık toplam 370 bin euro ödemeyi yapmadı.

Beşiktaş kınandı

Alex Teixeira ise bu ücretin yüzde 10 cezai şartla birlikte toplam 407 bin euro olarak ödenmesi için FIFA'ya başvurdu. FIFA Uyuşmazlık ve Çözüm Kurulu da Alex Teixeira'yı haklı bularak 407 bin euro'nun ödenmesini Beşiktaş'a tebliğ etti.

FIFA, Beşiktaş'ın son 2 yıl içerisinde ikinci kez ihlalde bulunduğu için kınanmasına karar verdi ve 45 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda transfer yasağı getirilebileceğini iletti.