FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? Futbolseverler dikkat

Japonya'da düzenlenmesi planlanan turnuva devam eden pandemi nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne alındı. Peki, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?

Dünyada devam eden koronavirüs salgını, futbolu oldukça fazla etkiledi. Bazı turnuvalar ertelendi bazılarının ise yeri değiştirildi.

Uzun zaman seyircisiz oynanan futbol yavaş yavaş normale dönerken, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları için geri sayım başladı.

Futbolseverler pandemi nedeniyle uzak kaldıkları karşılaşmalara doymak için, heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Japonyada yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle yer değiştirilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.

Peki, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turnuva 3-12 Şubat tarihleri ​​arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşecek.

Avrupa şampiyonu Chelsea, Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Dünya Kulüpler Kupası'nın yarı finalinde Al Hilal, Al Jazira veya Auckland City ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, ev sahibi Al Jazira ile Yeni Zelanda ekibi Auckland arasındaki açılış maçının galibiyle oynayacak.

Sonraki tur Maviler mücadeleden galip ayrılan ekip ile karşılaşacak. Turnuvanın diğer tarafında Mısır kulübü Al Ahly, Copa Libertadores şampiyonu Palmeiras ile yarı final maçına çıkma şansı için Meksika ekibi Monterrey'i konuk edecek.