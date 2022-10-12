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    FIFA'dan Hatayspor'a transfer yasağı geldi

    FIFA'dan Hatayspor'a transfer yasağı geldi

    Süper Lig ekibi Hatayspor, eski futbolcusu Pablo Santos'a ödeme yapmadığı gerekçesiyle FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı aldı.
    • 12.10.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:37
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    Süper Lig'de son iki haftanın flaş takımı Hatayspor'un başı borçlarla dertte. Yabancı oyuncularla geçmiş dönem alacakları nedeniyle problem yaşayan bordo-beyazlılara, FIFA'dan şok bir haber geldi.

    Fanatik gazetesinin haberine göre, 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı geldi.

    FIFA dan Hatayspor a transfer yasağı geldi #1

    Borç faiziyle 32 bin 38 euro

    Hatayspor, an itibarıyla borcu ödememesi durumunda bu süreçte kadrosuna yeni oyuncu tescili yapamayacak. Şaşırtan asıl noktanın ise borcun miktarı olduğu belirtildi.

    Söz konusu sezonda Hatay adına 36 maça çıkan ve 1 gol atan Brezilyalı oyuncunun avukatı Jose Rebelo da Silva, 1 Haziran 2021 itibariyle 30 bin euroluk ödemenin yapılmadığını ve kararın önceki gün FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığını belirtti. Silva, FIFA'nın 5 bin euroluk cezasının yanı sıra faiziyle birlikte kulübün borcunun 32 bin 38 euro olduğunu ifade etti.

    FIFA dan Hatayspor a transfer yasağı geldi #2

    Dosya Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldı

    Transfer yasağına dair dosyanın FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldığı vurgulanırken, konuyla ilgili resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Bu arada 30 yaşındaki Pablo, kariyerine şu an Suudi Arabistan ekibi Al Raed'de devam ediyor.

    Serkan Özbalta ile dibe demir atan bordo-beyazlılar, Volkan Demirel’in gelişiyle ayağa kalktı. Güney ekibi, Sivas deplasmanından sonra evinde Alanyaspor ’u tek gol golle yıktı. Genç teknik adam muhteşem bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta Sivasspor galibiyetiyle ilk 3 puanını alan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, üst üste ikinci galibiyetini Alanyaspor karşısında elde etti. Akdeniz ekibini 1-0'la geçen Hatay, iç sahada da ilk kez kazandı.

    FIFA dan Hatayspor a transfer yasağı geldi #3


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