FIFA'dan kulüplere transfer dönemi kolaylığı

FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle takımların sezon tamamlanmadan transfer yapmasına imkan sağlayacak.

FIFA, korana virüs salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yaptı.

SEZON BİTMEDEN TRANSFER YAPILABİLECEK

FIFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabileceği ve oyuncuların aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyebileceği belirtildi.