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FIFA'dan kulüplere transfer dönemi kolaylığı
FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle takımların sezon tamamlanmadan transfer yapmasına imkan sağlayacak.
- İHA
- 12.06.2020 - 02:40
FIFA, korana virüs salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yaptı.
SEZON BİTMEDEN TRANSFER YAPILABİLECEK
FIFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabileceği ve oyuncuların aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyebileceği belirtildi.