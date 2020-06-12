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    FIFA'dan kulüplere transfer dönemi kolaylığı

    FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle takımların sezon tamamlanmadan transfer yapmasına imkan sağlayacak.
    • İHA
    • 12.06.2020 - 02:40
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    FIFA'dan kulüplere transfer dönemi kolaylığı

    FIFA, korana virüs salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yaptı.

    SEZON BİTMEDEN TRANSFER YAPILABİLECEK

    FIFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabileceği ve oyuncuların aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyebileceği belirtildi.

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