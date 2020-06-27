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- Fikret Orman'ın maketi tribündeydi
Fikret Orman'ın maketi tribündeydi
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın maketi dün akşam oynanan Konyaspor maçında tribünde yer aldı.
- Haber Merkezi
- 27.06.2020 - 15:06
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda kulüpler, hem ek gelir olması hem de boş görünümü önleyebilmek adına taraftarların maketlerini tribünlere yerleştirmeye devam ediyorlar.
Süper Lig'in 29. haftasında dün oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında ise tribündeki maket taraftarlar arasında sürpriz bir isim görüldü.
FİKRET ORMAN'IN MAKETİNİ KOYDULAR
Siyah-beyazlıların 3-0 kazandığı karşılaşma sırasında, Beşiktaş tribünlerinde eski başkan Fikret Orman'ın maketinin olduğu fark edildi.
Sosyal medyada oldukça konuşulan bu durumu, bazı siyah-beyazlı taraftarların gerçekleştirmiş olabileceği de belirtildi.