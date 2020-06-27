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    Fikret Orman'ın maketi tribündeydi

    Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın maketi dün akşam oynanan Konyaspor maçında tribünde yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 15:06
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    Fikret Orman'ın maketi tribündeydi #1

    Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda kulüpler, hem ek gelir olması hem de boş görünümü önleyebilmek adına taraftarların maketlerini tribünlere yerleştirmeye devam ediyorlar.

    Süper Lig'in 29. haftasında dün oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında ise tribündeki maket taraftarlar arasında sürpriz bir isim görüldü.

    FİKRET ORMAN'IN MAKETİNİ KOYDULAR

    Siyah-beyazlıların 3-0 kazandığı karşılaşma sırasında, Beşiktaş tribünlerinde eski başkan Fikret Orman'ın maketinin olduğu fark edildi.

    Sosyal medyada oldukça konuşulan bu durumu, bazı siyah-beyazlı taraftarların gerçekleştirmiş olabileceği de belirtildi.

    Fikret Orman'ın maketi tribündeydi #2

    Fikret Orman'ın maketi tribündeydi #3

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