Fikret Orman'ın maketi tribündeydi

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın maketi dün akşam oynanan Konyaspor maçında tribünde yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda kulüpler, hem ek gelir olması hem de boş görünümü önleyebilmek adına taraftarların maketlerini tribünlere yerleştirmeye devam ediyorlar.

Süper Lig'in 29. haftasında dün oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında ise tribündeki maket taraftarlar arasında sürpriz bir isim görüldü.

FİKRET ORMAN'IN MAKETİNİ KOYDULAR

Siyah-beyazlıların 3-0 kazandığı karşılaşma sırasında, Beşiktaş tribünlerinde eski başkan Fikret Orman'ın maketinin olduğu fark edildi.

Sosyal medyada oldukça konuşulan bu durumu, bazı siyah-beyazlı taraftarların gerçekleştirmiş olabileceği de belirtildi.