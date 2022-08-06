Fırat Aydınus: Cüneyt Çakır da ben de kırgınım

Hakemliğe veda eden Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aydınus, "Türkiye'de hakemler için yapılan operasyondan dolayı Katar yolunu kestiler. Kırgınız." dedi.

Geçtiğimiz sezon sonunda hakemliğe nokta koyan ve yorumculuk kariyerine başlayan Fırat Aydınus, Trabzonspor'un İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından TV8,5'ta açıklamalar yaparken hakemliği bırakan Cüneyt Çakır için çarpıcı yorumlar yaptı.

Eski hakem geçen sezon hakemlerin görevden alınmasına yönelik ilk kez konuşurken, "Geçen sene 8 Mart operasyonu adı altında lanse edilen ve bu işte parmağı olanlara karşı bir kırgınlık vardı. Bu kişiler Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'na gitmesine engel oldu. Bu açık. Bundan sonraki aşamada yaklaşık birkaç gün önce maç yönetti. Ondan önce UEFA koşusu yaptı. TFF Merkez Hakem Kurulu belli olduktan sonra seminere çıktı. 2 gün sonra da hakemliği bıraktı." şeklinde görüş bildirdi.

"Cüneyt Çakır'ın 2023 Ağustos'a kadar sözleşmesi vardı"

Cüneyt Çakır'ın görevi bırakmasının kendi kararı olmadığını ima eden Aydınus, "Cüneyt Çakır'ın kendimi buna hazırlıyorum demesi bende soru işareti bıraktı. Hakemlere belli konularda baskı yapıldı mı? Bu çok önemli. Alper Ulusoy'un VAR kadrosuna geçmesindeki nedenler neler? Cüneyt Çakır'a ne söylendi? Böyle bir karar alınıyorsa, bizim değerimize bir jübile maçı yapılmalı. Cüneyt Çakır'ın 2023 Ağustos'una kadar sözleşmesi vardı." dedi.

"Avrupa'da devam etmesi imkansız"

Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemliği bırakmasının ardından Avrupa'da maç yönetmesinin imkansız olduğunu söyleyen Fırat Hoca, "Bırakma isteği tercihiyle olabilir ama baktığımda alt kademelerdeki hakemlerle ilgilenmesi çok güzel. Ben inanıyorum ki UEFA'da da eğitim verebilecek kapasiteye sahip bir isim. Türk halkı olarak kendisine teşekkür etmemiz gerekiyor. İnsan düşündüğü zaman soru işaretleri oluyor ama bu soru işaretleri cevabını bulur. Cüneyt Çakır UEFA yetkileriyle görüşmüştür 'ben bırakıyorum' diye. Türkiye'de bırakırsa Avrupa'da devam etmesi söz konusu değil. Türkiye'de hakemler için yapılan operasyondan dolayı Katar yolu onun için kesildi. Türkiye'de bıraktığı için Avrupa'da devam etmesi imkansız." şeklinde konuştu.

"Kırgınız"

Kırgınlıkları olduğunu söyleyen eski hakem, "Cüneyt Çakır'ın aldığı karar kendisi için hayırlı olsun. Eğer aldırılma söz konusu ise onu aldırana da hayırlı olsun. Cüneyt Çakır'ın nasıl kırgınlıkları var ise benim de var bazı kişilere. İlerleyen günlerde daha detaylı anlatacağım." diyerek sözlerini noktaladı.