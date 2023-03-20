Fırat Aydınus, Mete Kalkavan'ı korudu: Arka cebinden kartı çıkaramadı Alanyaspor - Fenerbahçe maçında Osayi Samuel'e kırmızı kart gösterecekken son anda vazgeçtiği iddia edilen Mete Kalkavan'ın olay hareketini eski hakem şimdilerin spor yorumcusu Fırat Aydınus yorumladı.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının 18. dakikasında Osayi Samuel'in rakibine müdahalesi mücadelenin en çok tartışılan pozisyonlarından bir tanesi oldu.

Hakem Mete Kalkavan'ın arka cebine gidip daha sonra ön cebinden sarı kartı çıkarması da rakip taraftarları kızdıran bir başka an oldu.

Osayi'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen futbolseverler, Mete Kalkavan'ın genellikle kırmızı kart çıkan cep olan arka cebe gittiğini ancak son anda vazgeçtiğini söyleyerek 'korktu' yorumunda bulunmuştu.

"Kırmızı kart olmalıydı"

Bunun üzerine eski hakem Fırat Aydınus, TV 8.5'ta yayınlanan Son Karar programında meslektaşını korudu.

"Ciddi faullü bir oyun. Hakemin gözünden kaçıyor. VAR çağırıp hakem kırmızı kart gösterse, hakemin notu düşer. Ancak, Osayi-Samuel'in pozisyonunda belki MHK başkanı da hem hakem hem VAR ile aynı fikirde. Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı da, Osayi-Samuel'in hareketi de ciddi faullü oyun ve kırmızı kart olmalıydı, VAR devreye girmeliydi."

"Değişik yöntemler var"

"Genelde insanlar şöyle bir durum var zanneder; kırmızı arka cepte, sarı kart ön cepte. Ben sarı kart sağ ön, kırmızı kartı da sol önde taşırdım. Yedek kartlar da arka cebimdeydi. Ben hiç şortumun arkasından kırmızı kart çıkarmadım. Bazı arkadaşlar üst cepten, bazı arkadaşlar alt cepten, bazı arkadaşlar arka cepten kırmızı kart çıkartır. Değişik değişik yöntemler var."

"Mete Hoca arka cebinden kartı çıkaramadı"