Flamengo Başkanı Landim'den ağır sözler: Jesus pek iyi çalışmadı Flamengo Başkanı Landım, Vitor Pereira sonrası teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile de bir temas kurmuştu. Olumsuzu sonuçlanan temas sonrası Jorge Sampoli ile anlaşan Flamengo'da başkan Landım, Jorge Jesus hakkında sürpriz açıklamalar yaptı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından ses getiren bir hamleye imza attı.

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezona tüm kulvarlarda fırtına gibi bir giriş yapan sarı-lacivertlilerde Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

Katar'da düzenlenen turnuva sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de eleştiri okları Jesus'un üzerine çevrildi.

İlerleyen haftalarda ise deneyimli teknik adamla ilgili ayrılık iddiaları ortaya atıldı.

Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan ilk maçtan önce gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de hava soğuk"

68 yaşındaki çalıştrıcı, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım. Mayıs ayını beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İspanyol ekibiyle oynanna rövanş maçı öncesi bu sözleri sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." dedi.

Bu açıklamaları sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus'un adı son günlerde sık sık eski takımı Flamengo ile anılıyordu.

Brezilya ekibi, geçtiğimiz günlerde Vitor Pereira'nın görevine son verdi.

Flamengo, teknik direktörlük için ilk aday olarak Jorge Jesus'u belirlemişti.

Brezilya basını, Flamengo'nun bir an önce Jesus'u takımın başına getirmek istediğini ve bunun için Fenerbahçe'ye fesih bedeli ödemeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Ancak Jesus ile temas kuran Flamengo'lu yetkililerin Portekizli teknik adamdan olumsuz geri dönüş aldığı belirtildi.

Jorge Jesus'un Flamengo'ya Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin devam ettiğini ve bu sezon Brezilya ekibine gelemeyeceğini söylediği kaydedildi.

Jesus'tan vazgeçen Flamengo ise geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktörünü duyurdu.

Brezilya ekibi, Sevilla'dan ayrılan Jorge Sampaoli ile sözleşme imzaladı.

"Buradan ayrıldıktan sonra pek iyi çalışmadı"

Flamengo Başkanı Rodolfo Landim, Sampaoli için düzenlenen imza töreninde Jorge Jesus'a da değindi.